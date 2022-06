Marcelo fait une grande annonce concernant son avenir

Le Brésilien a dit "au revoir" au Real Madrid ce lundi.

Laissé libre par le Real Madrid, Marcelo (34 ans, 12 apparitions en Liga cette saison) compte bien poursuivre sa carrière. Lors de ses adieux face à la presse ce lundi, le latéral gauche a confié qu’il cherchait un nouveau club, sans se soucier d’un éventuel affrontement face aux Merengue.

"Je n'ai pas pensé à prendre ma retraite. Je pense que je peux encore bien jouer. Affronter le Real Madrid ? Avec toute l'affection que j'ai pour le Real, il n'y aura aucun problème. Jouer contre le Real... Pourquoi pas ? J'ai fait tout ce que j'avais à faire avec le Real, et je pense que je l'ai bien fait. Donc si un jour je dois affronter le Real… Je suis très professionnel et c'est le Real qui me l'a enseigné. Donc il n'y aura aucun problème", a insisté le Brésilien.