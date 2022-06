Officiel: Kompany est le nouveau coach de Burnley

C'était dans l'air, c'est désormais officiel.

Après un peu moins de deux saisons en tant que T1 du Sporting d'Anderlecht, Vincent Kompany avait quitté le club et a été officialisé ce mardi en tant que Manager principal de Burnley. Il a la lourde tâche de succéder à Sean Dyche et aura comme objectif de retrouver la Premier League le plus rapidement possible.