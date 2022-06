Pour Deschamps, la France a manqué "de force, de caractère et d'énergie"

Champions en titre, les Bleus se sont effondrés face à la Croatie (0-1).

L'Equipe de France termine la saison sur une mauvaise note. Battus 0-1 à domicile par des Croates très solides défensivement, les Bleus ont déçu leur public mais ont surtout fait une croix sur un deuxième sacre d'affilée en Ligue des Nations.

Le sélectionneur Didier Deschamps était réaliste et a déploré "un manque de fraîcheur". "Il faudra, à la rentrée, faire beaucoup plus pour préparer l'échéance qui est la nôtre", a déclaré le tacticien français en conférence de presse.

"Au-delà du système qu'on peut changer, il y avait une énergie tellement supérieure chez l'adversaire que c'était dur de lutter. On n'avait certainement pas les moyens sur ce match, ce qui n'enlève pas le mérite de cette équipe croate qui garde bien le ballon. C'est à l'image de ce rassemblement, et ce n'est pas une excuse, où les organismes sont très sollicités. On a manqué de force, de caractère et d'énergie. Il faut accepter, même si ça fait mal de ne pas gagner un match. Moi non plus je n'avais pas la force et l'énergie à leur transmettre. La réalité du haut niveau est impitoyable."

"À partir du moment où on n'a pas fait assez, il faut se faire sa propre autocritique. Je ne vois pas tout noir ou tout blanc. Les résultats nous donnent tort aussi de par ce qu'on n'a pas assez fait. J'espère qu'on pourra récupérer nos forces et les joueurs, leur esprit combattant. Est-ce que certains se sont vus trop beaux ? Ce n'est pas l'individuel qui m'importe mais la force que doit dégager le groupe. On n'a pas rempli les exigences du haut niveau sur ce rassemblement parce qu'on n'en avait pas les capacités", a conclu DD dans les colonnes de L'Equipe.