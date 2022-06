Les premiers mots de Kompany à Burnley: "Hâte de jouer mon rôle à l'aube d'une saison importante"

Vincent Kompany a livré ses impressions après sa nomination en tant que Manager de Burnley.

Vincent Kompany a donc été officialisé ce mardi en tant que manager de l’équipe première de Burnley. Sur le site officiel du club, il a donné ses premières impressions :

"Burnley Football Club est un club avec une vraie histoire en Angleterre et c’est un honneur d’en être le manager", a déclaré Kompany. "Je suis très excité de relever ce challenge. J’ai hâte de travailler avec les joueurs et de créer une équipe positive et gagnante pour nos supporters lorsque nous jouerons à Turf Moor".

"J’ai été impressionné par la vision du conseil d’administration, qui correspond à la mienne. J’ai hâte de jouer mon rôle à l’aube d’une saison importante."

Pour le président de Burnley, Alan Pace, c’est l’ambition de Komapny qui a fait la différence : "Nous sommes ravis d’accueillir Voncent au club. C’est un leader reconnu et j’ai été très impressionné par ses idées pour Burnley, par son appétit de réussir et sa volonté de ramener le club en Premier League"