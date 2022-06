Zlatko Dalic savoure : "L'une de mes plus belles victoires"

Pour la première fois en 10 matchs, la Croatie a vaincu la France (0-1).

Idéalement lancés dans le match grâce à un penalty transformé par Luka Modric, les Croates ont ensuite tenu et ont éliminé la France de la course pour la première place de leur groupe de Ligue des Nations.

Pour le coach de la Croatie Zlatko Dalic, cette première victoire en 10 matchs sur les Bleus est à marquer d'une croix au calendrier. " Je félicite mes joueurs pour leur victoire face à une très bonne équipe. C'est la première fois que la Croatie gagne contre la France en dix matches. Nous sommes très heureux, nous avons bien joué et réussi à la bloquer. Les derniers matches ont été très difficiles pour les joueurs, très éprouvants", a déclaré Dalic en conférence de presse - selon L'Equipe.

"Après la défaite 3-0 contre l'Autriche, peu d'équipes auraient eu les ressources pour revenir (au classement). Seules celles qui ont de l'orgueil et du caractère peuvent le faire. J'étais un peu négatif au début sur cette Ligue des nations, mais ce soir, je suis positif. C'est sans doute l'une de mes plus belles victoires. Après la Coupe du monde, on avait certainement un complexe face à l'équipe de France. Gagner face aux champions du monde chez eux, c'est extraordinaire. L'équipe de France reste l'une des meilleures équipes au monde, même la meilleure. Mais dans cette période, en fin de saison, les joueurs sont fatigués et connaissent des défaites. Pour moi, elle reste favorite pour la Coupe du monde."