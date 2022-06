Un milieu de terrain américain comme premier renfort du Standard?

Luca De La Torre sera-t-il le premier renfort du Standard cette saison? C'est ce qu'affirme CBS, média américain. Il s'agit d'un milieu de terrain de 24 ans qui est actuellement en Eredivisie à Heracles. Il y a un an de contrat. Il a cependant un bon de sortie car son club a été relégué en Keuken Divisie.

Avant de rejoindre la Eredivisie, il portait les couleurs de Fulham. Il a aussi 10 sélections avec son équipe nationale.

#RonnyDeila and #EfraínJuárez are really going to love having #LucaDeLaTorre at #StandardLiege (if the deal goes through).#USMNT #NYCFC https://t.co/Jo1AUEuViE