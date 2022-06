Lucien Favre de retour à Nice ?

Il se cherche un nouveau défi depuis son départ de Dortmund en 2000.

Les retrouvailles seront bientôt officielles. Alors que Christophe Galtier se rapproche chaque jour un peu plus du Paris Saint-Germain, Lucien Favre s'apprête à effectuer son retour à Nice. Comme nous vous l'expliquions il y a peu, les Aiglons ont rapidement repris contact avec le Suisse suite aux premières envies de départ de leur entraîneur, et un accord été trouvé pour celui qui avait redonné le goût du jeu aux Niçois entre 2016 et 2018.

"Très attaché à la Côte d'Azur", Favre a vite donné son accord aux Aiglons pour une reprise de leur collaboration, selon les informations de Goal France. Une information peu étonnante car le coach helvétique était libre de tout contrat, lui dont la dernière aventure sur un banc remonte à Dortmund (2018-2020).