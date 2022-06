🎥 Amicaux : doublé de Gianni Bruno avec La Gantoise, Seraing s'impose pour sa première sortie

Premier match amical de la nouvelle saison pour les Buffalos et les Métallos.

Opposée au KSC Dikkelvenne (D2 Am.), La Gantoise menait 0-5 à la pause des oeuvres de Robbie Van Hauter et des doublés d'Ibrahim Salah et de Gianni Bruno.

Le nouveau venu Hugo Cuypers a signé sa première passe décisive. Après le repos, Sven Kums enfonçait le clou d'un coup franc pleine lucarne. Le vainqueur de la dernière Croky Cup s'impose sans trembler et lance sa préparation idéalement.

Seraing lançait également sa saison avec son premier match amical de la nouvelle campagne. Les Métallos se sont imposés à Verlaine (D2 Am.) grâce aux buts de Marius et de Bernier.