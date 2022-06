Affaire Liège - Dender: le comité d'appel donne raison aux Liégeois !

Une nouvelle histoire "à la belge".

Le 27 mars, Liège avait battu Dender 3-0. Mais une erreur sur la feuille de match (il manquait un joueur de moins de 21 ans chez les Liégeois) constatée par l'Union belge s'était terminée par une procédure de la part de Dender pour récupérer les trois points. Le Comité sportif de l'Union belge avait fini par donner raison au club flamand en plein milieu du tour final.

Ce mardi, le Comité d'appel de l'Union belge a finalement donné... raison au Matricule 4. "Faisant siens les arguments présentés par notre Club, sur la base d’une lecture logique et objective du Règlement de l’Union belge, le Comité d’appel a taillé en pièces la décision du Comité Sportif lequel, dans une composition inédite…, en première instance, avait retiré les points au RFCL et les avait fictivement attribués au club de Dender, explique la direction liégeoise dans un communiqué. Dans une motivation très claire, le Comité d’appel a même reconnu que le Comité sportif s’était prononcé à deux reprises « à la fois comme partie poursuivante et comme autorité décisionnelle", qu’il "ne présentait plus les garanties d’apparence d’impartialité" et ne pouvait en conséquence prendre la décision qu’il avait prononcée le 23 mai.

Le club liégeois insiste aussi sur le fait que ce genre de chose ne doit plus se reproduire à l'avenir. Le club va "interpeller le Conseil d’administration de l'URBSFA afin de connaître les suites de ces dysfonctionnements mis en lumière par la décision d’appel."