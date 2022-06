Bruges tout proche de son nouvel attaquant - et ce n'est pas (encore) Andy Carroll

Le FC Bruges va se renforcer dans le domaine de l'attaque, avec un buteur issu de Championship. Il ne s'agit cependant pas d'Andy Carroll, qui a peu de chances de signer.

Hier, l'information tombait un peu de nulle part : l'ancien international anglais Andy Carroll (33 ans) serait en test au FC Bruges. Libre de tout club après une saison moyenne en Championship (5 buts) à Reading et West Bromwich Albion, l'ancienne tour de contrôle de Newcastle United et de Liverpool se cherche un club. Et cela pourrait donc être...le Club, où il a passé une batterie de tests complet. Mais le Nieuwsblad le précise ce matin : il n'est encore absolument pas question d'un contrat.

Pourtant, les Blauw & Zwart sont tout proches d'un nouvel attaquant et en ont bien besoin car cet été, presque tous leurs 9 et assimilés devraient partir. Ferran Jutgla, débarqué du Barça, n'est pas vu comme un 9 pur et dur. Toujours selon le Nieuwsblad, c'est donc bel et bien Benik Afobe (29 ans) qui devrait signer en Venise du Nord.

Formé à Arsenal

Afobe a été formé à Arsenal, qui l'a vendu à Wolverhampton contre 2,6 millions d'euros en 2015. Après 29 buts chez les Wolves, l'international congolais (6 caps, 1 but) a connu plus de difficultés en Premier League. Après avoir signé à Stoke City en 2019, il multiplie les prêts, et se relance un peu la saison passée à Millwall en Championship avec 12 buts en 38 matchs.

Pas forcément le profil d'un tueur dans le rectangle mais plutôt d'une opportunité, donc, pour le Club, qui se cherche encore du renfort offensif. Carroll peut-il encore signer ? Il devra convaincre, mais pourrait ne même pas obtenir de période d'essai...