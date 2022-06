Ismaila Coulibaly fait ses adieux au Beerschot : "Tous les grands clubs belges se sont renseignés"

Après deux saisons, le prêt d'Ismaila Coulibaly (21 ans) au Beerschot a pris fin. Le jeune Malien est retourné à Sheffield United, où il est sous contrat jusqu'en 2023.

Pour sa première saison avec les Rats, Ismaila Coulibaly a été l'auteur de grosses prestations. L'année dernière, les choses ne se sont pas passées aussi bien pour le milieu de terrain, qui a dû faire face à quelques blessures.

"Les deux premiers mois en D1A ont été formidables, la saison dernière l'a été beaucoup moins en raison des circonstances. Mais j'aime le Beerschot : grâce à ce club, j'ai pu me montrer en Europe. Je ne considère pas mes coéquipiers comme des collègues, mais comme de véritables amis. C'était un adieu émouvant", explique-t-il dans Gazet Van Antwerpen.

Isma est retourné à Sheffield United cette semaine, bien qu'on puisse se demander s'il y a encore un avenir pour lui là-bas. Au grand dam de Coulibaly lui-même, qui aime savoir rapidement où il en est. "Je ne veux pas qu'on me fasse attendre et je demande simplement plus de clarté. Le respect que j'avais au Beerschot me manque. C'est plus mortel et plus professionnel ici.

Le Malien a également révélé que de nombreux clubs belges le suivent. "Presque tous les grands clubs belges se sont déjà renseignés auprès de mon agent. Surtout La Gantoise qui montre le plus d'intérêt, mais Sheffield se retient pour l'instant. Je pense que c'est dommage."