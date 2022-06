Le Club de Bruges s'en sort de justesse en amical grâce à Ruud Vormer

Bruges disputait son second match de préparation ce mercredi, face au Lierse-Kempenzonen.

Après une victoire tranquille pour sa première sortie sous Carl Hoefkens face à Thes Sport, le Club de Bruges a cette fois dû se contenter d'un partage pour son second match amical, face au Lierse-Kempenzonen. Les Lierrois se déplaçaient à Bruges et y ont pris l'avantage en première période via Nils Schouterden. Hoefkens a pour l'occasion aligné deux onzes totalement différents à l'exception du portier Nick Shilton, mélangeant en première et deuxième période ses cadres et ses espoirs.

En seconde mi-temps, on retrouvait tout de même quelques joueurs d'expérience comme Clinton Mata, Fede Rica et Ruud Vormer qui, brassard au bras, finira par ramener les Blauw & Zwart dans la partie. Le premier but du Néerlandais sous Hoefkens, mais aussi un premier léger accrochage face à un pensionnaire de D1B.

Compo Club de Bruges :

Première période : Shinton, Sabbe, Otasowie, Spileers, Nsoki, Meijer, Balanta, Sandra, Audoor, Jutglà et Sowah (Nusa 34').

Deuxième période : Shinton, Mata, Hautekiet, Sylla, De Roeve, Mbamba, Ricca, Vormer, Servais, Nusa (Diawara 78') & Talbi (Vermant 78').