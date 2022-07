Edinson Cavani de retour en Ligue 1 ?

L'Uruguayen n'a plus d'avenir à Manchester United.

Libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United, Edinson Cavani (35 ans, 20 apparitions et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) réfléchit à la suite de sa carrière. Ce vendredi, Nice-Matin nous apprend que Nice pense à l'attaquant uruguayen.

Ces dernières années, Jean-Pierre Rivère n'a pas manqué d'audace en tentant de relancer, avec réussite, des joueurs comme Hatem Ben Arfa et Mario Balotelli. Avec le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui n'a certes pas été épargné par les blessures lors de son passage de deux années en Angleterre, le président azuréen réaliserait un nouveau coup encore plus clinquant.

Très ambitieux, le Gym, qui pourrait boucler la venue de Yann Sommer en provenance du Borussia Mönchengladbach, et qui vise des joueurs comme Houssem Aouar et Sofiane Diop, serait un endroit idéal pour Cavani, qui connaît parfaitement le championnat. Valence, le Rayo Vallecano et la Salernitana sont également sur les rangs pour le Céleste.