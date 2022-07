L'Antwerp tient son nouveau sponsor principal

L'Antwerp a révélé la société de paris qui fera office de sponsor principal du club et apparaîtra sur les maillots.

Il s'agit de la société de paris betFirst, nouveau partenaire de l'Antwerp et sponsor principal du Matricule 1. betFirst a signé un bail de cinq ans pour un partenariat étroit sur et en dehors du terrain avec l'Antwerp, devenant l'un des principaux partenaires commerciaux du club pour sa nouvelle ère sous le directeur sportif Marc Overmars et le T1 Mark Van Bommel.

L'objectif est clair pour le propriétaire Paul Gheysens : continuer à faire grandir l'Antwerp et lutter pour des trophées en Jupiler Pro League.