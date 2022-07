Officiel: Dietsch est de retour au RFC Seraing

Le gardien français, international espoir, revient à Seraing. Il est à nouveau prêté par le FC Metz pour cette saison 2022-2023.

Lors de la dernière saison, Dietsch a disputé 33 rencontres pour les Métallos en saison régulière, plus les deux rencontres de barrage contre le RWDM. Il avait grandement participé à la montée en D1A.

De retour au @RfcSeraing167 pour travailler encore plus dur et revenir encore plus fort 🦾🔥 https://t.co/w15Wyd0OrQ