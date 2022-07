Un jeune Belge va tenter sa chance aux Pays-Bas après le Club de Bruges et Westerlo

Le prêt au Club de Bruges ne lui a pas apporté ce qu'il attendait et sa période à Westerlo n'a pas non plus été une grande réussite. En quête de minutes de jeu, Tibo Persyn va désormais tenter sa chance aux Pays-Bas.

L'Inter Milan va de nouveau prêter Tibo Persyn qui va désormais évoluer du côté du FC Eindhoven en deuxième division néerlandaise, selon Het Nieuwsblad. Au Club de Bruges, il n'a fait que deux apparitions la saison dernière, avec toutefois un beau but contre le Beerschot à la clé. À Westerlo, il a joué quatre fois et a marqué une fois. Il est toujours sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2024. Eindhoven a également négocié une option d'achat.