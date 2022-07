Luka Modric sur la double confrontation face au PSG : "Avec le soutien de notre public, nous les avons écrasés"

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Luka Modric est revenu sur la double confrontation spectaculaire face au Paris Saint-Germain.

Si la finale face à Liverpool ne restera pas dans les annales, le parcours du Real Madrid lors de cette édition de Ligue des Champions reste, lui, hors du commun. Malmenés dès les huitièmes de finale face au Paris Saint-Germain, les Madrilènes sont parvenus à retourner la tendance, comme ils l'ont également fait contre Chelsea et Manchester City quelques semaines plus tard.

Dans le média croate Sportske, Luka Modric est revenu sur cette double confrontation face au club de la capitale française. "Avant le match face au PSG, il y avait beaucoup de scepticisme autour de nous, sur le fait qu’on soit capable d’éliminer la soi-disant méga équipe. Ils nous ont complètement dominés au Parc des Princes, où on a vraiment été mauvais. À tel point que certains disaient qu’on était morts. On a beaucoup parlé de ce match retour dans le vestiaire. L’espoir a grandi de jour en jour sur le fait qu’on pouvait le faire. Le jour du match, j’ai vu dans les yeux de mes coéquipiers cette rage que l’on ne voit que lors des grands soirs pour le Real. On a retrouvé notre rythme et, avec le soutien du public, nous les avons tout simplement écrasés. Ce fut une soirée spectaculaire, l’une des plus impressionnantes pour moi."