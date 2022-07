🎥 Romelu Lukaku continue sa préparation pour reprendre la saison avec l'Inter

Mercredi, les joueurs de l'Inter Milan ont rendez-vous en Sardaigne afin de débuter le stage de préparation. Romelu Lukaku a déjà commencé à s'entraîner de son côté afin de préparer la saison à venir. Une saison durant laquelle il devra faire ses preuves, lui qui a perdu pas mal de crédibilité après ses mauvaises prestations à Chelsea.

A quelques jours du début du stage, Lukaku s'est entraîné avec André Onana, ami de longue date et coéquipier à l'Inter. Une séance qui s'est ponctuée par des autographes signés par Lukaku pour des fans qui passaient par là.

And now Lukaku scored against Onana and screamed in his face. These two man, too much 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zqWnxRJUKz