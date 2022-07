Un ancien de Pro League va découvrir un nouveau club en MLS

Cela est maintenant officiel : Alejandro Pozuelo est un joueur de l'Inter Miami, club de David Beckham. L'Espagnol va découvrir pour la deuxième fois une franchise de MLS, après son départ en 2019 vers le Toronto FC.

Le milieu offensif avait disputé 177 matchs avec le KRC Genk, en inscrivant 25 buts et délivrant 60 passes décisives. Il avait rejoint Toronto pour plus de 9 millions d'euros. En 2020, il avait été élu MVP de la saison de MLS.

Official 🇪🇸✍🏽

Welcome, Alejandro Pozuelo#InterMiamiCF welcomes Spanish attacking midfielder and 2020 MLS MVP @Pozuelo_10 from Toronto FC, in return for General Allocation Money. https://t.co/PiXc0CyVJh