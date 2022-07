Officiel : l'Ajax réalise un transfert XXL !

Les Ajacides réalisent un gros coup sur le mercato et rapatrient un ancien joueur.

Cela était pressenti depuis quelques semaines : Steven Bergwijn (24 ans) retourne à l'Ajax d'Amsterdam. L'international néerlandais et bourreau de nos Diables Rouges en Ligue des Nations a signé un contrat avec son ancien club - il était passé par les équipes de jeunes - jusqu'en 2027. Le club a communiqué que Tottenham va toucher 31,25 millions d'euros dans l'opération.

Le coach de l'Ajax et ancien tacticien du Club de Bruges Alfred Schreuder s'est exprimé à ce sujet : "Le fait qu'il ait choisi de faire le pas vers l'Ajax est révélateur de l'ambition de Steven. C'est un joueur qui possède de nombreuses qualités. Il a une énorme motivation et est également très orienté vers le but. Bien sûr, je suis heureux que nous ayons pu le faire signer, il ajoute une nouvelle qualité à notre équipe."