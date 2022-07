Vedat Muriqi est arrivé en Belgique : "L'offre de Bruges était la bonne"

Le buteur kosovar sera très prochainement officialisé au Club de Bruges.

Le Club de Bruges ne s'arrête plus. Les Blauw en Zwart sont désormais sur le point d'accueillir un nouvel attaquant, du nom de Vedat Muriqi. L'international kosovar a décollé de son pays natal pour ensuite rallier Bruxelles. Il a atterri à Zaventem ce jeudi soir, rapporte le Nieuwsblad.

Lors de son escale à Istanbul, Muriqi a été interrogé quant à ce transfert par un journaliste du média turc Aspor. "Il y avait beaucoup d'offres, mais mon manager et moi pensions que celle du Club de Bruges était la bonne", a-t-il déclaré. "Est-ce que cette somme record ne me fait pas peur ? Non, je suis un pro, je ne suis pas stressé. Mais attendons que tout soit signé."

Muriqi (28 ans) passera très bientôt ses examens médicaux. Il signera ensuite un contrat portant sur 4 ans. On parle d'un transfert record, de 10 à 11 millions d'euros.