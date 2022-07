Le Barça écarte un indésirable de sa tournée estivale

Il n'a vraiment plus d'avenir chez les Catalans.

De retour en Catalogne après la fin de son prêt à Besiktas, le milieu de terrain du FC Barcelone Miralem Pjanic (32 ans, 20 matchs en championnat pour la saison 2021-2022) ne dispose pas de la confiance de son entraîneur Xavi et se voit, par conséquent, relégué au rang d’indésirable cet été.

Et alors que les dirigeants catalans espèrent se débarrasser au plus vite du Bosnien, dont le salaire pèse sur les finances du club, l’ancien Lyonnais ne participera pas à la tournée des Blaugrana prévue aux Etats-Unis à partir du 16 juillet, révèle le quotidien espagnol AS. Une manière claire de montrer la sortie au natif de Tuzla.