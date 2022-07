Standard: ça se complique pour Pineda !

Le Celta Vigo joue un peu avec les nerfs de tout le monde.

Depuis quelques jours, Oberlin Pineda est mis en relation avec le Standard. Le milieu de terrain mexicain, appartenant au Celta Vigo, peut quitter son club et le club liégeois est dans la danse. Si certaines sources avaient il y a quelques jours faits d'un accord entre le joueur et le matricule 16, c'est plus compliqué entre les clubs.

Le Celta Vigo était dans un premier temps d'accord pour un prêt avec option d'achat et Pineda semblait se diriger vers le Standard. Mais ce jour, la presse espagnole annonce que le club de Galice aurait fait volte-face pour augmenter le montant de l'option d'achat.

Les discussions ne sont donc pas encore terminées entre toutes les parties, surtout que l'AEK Athènes n'a pas baissé les bras dans cette opération.