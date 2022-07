Toby Alderweireld à l'Antwerp, un transfert win-win

Le Diable Rouge va apporter une énorme dose d'expérience au noyau anversois.

Après des mois à alimenter l'actualité, le transfert de Toby Alderweireld à l'Antwerp sera bientôt une réalité. Présent au Bosuil en mai, le Diable Rouge avait laissé un indice de taille sur ses réseaux, puis ce fut au tour du club lui-même d'annoncer qu'un accord avait été trouvé. Bientôt, Toby sera un joueur du Great Old pour les 3 prochaines saisons.

© photonews

Ce transfert, il a tout l'air d'un coup parfait. Outre le coup de pub, l'engouement énorme que va engendrer cette arrivée, l'Antwerp réalise là une superbe opération sportive. Alderweireld a en effet réalisé une saison digne des plus grands. Révélé à l'Ajax aux côtés de Vertonghen, le défenseur s'envole ensuite vers l'Atletico Madrid. Si son aventure madrilène, puis en prêt à Southampton, est moindre par rapport au statut de taulier - et de vice-capitaine - à Amsterdam, il va prendre la meilleure décision de sa carrière en 2015. Aux côtés de Vertonghen chez les Spurs, il s'imposera comme l'un des meilleurs défenseurs de Premier League et d'Europe.

Même s'il sort d'une saison à 27 matchs, dans un championnat qatari bien moins relevé que la Premier League ou même la Pro League, Toby reste un joueur majeur, un renfort de grande valeur. Son expérience et son leadership, forts de près de 500 matchs au plus haut niveau dans les plus grandes compétitions europénnes, va apporter un plus évident à l'Antwerp. Tant au niveau mental - qui a fait défaut plus d'une fois la saison dernière - mais aussi au niveau football pur. On l'a vu encore vu avec les Diables lors des matchs de Ligue de Nations. Même si sa solidité défensive a été remise en question, elle ne pourra que faire du bien à un Antwerp qui n'a certes encaissé que 38 buts en phase classique mais a concédé 10 goals en Champions' play-offs. Aussi, Toby a un profil permettant de récupérer le ballon très haut, et de s'instituer en tant que rampe de lancement des attaques. Sa qualité de passe et sa vision du jeu largement au-dessus de la moyenne, ainsi que sa qualité de centre font de lui un élément redoutable et potentiellement ultra-fiable.

© photonews

Un top transfert pour l'Antwerp, donc, mais aussi assurément pour le joueur. Outre le fait qu'il, selon ses dires, "aime" Anvers, cette nouvelle étape tombe à pic. Après une expérience au Qatar, le joueur de 33 ans va pouvoir découvrir la Pro League, un championnat bien moins exigeant que la Premier League ou la Liga. De plus, cela lui permettra assurément d'avoir une fenêtre d'exposition en Belgique et de continuer à se montrer en marge des prochaines échéances des Diables. Un choix parfait, en phase avec ses ambitions et sa carrière.