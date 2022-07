Carlo Ancelotti fait une déclaration forte concernant le mercato du Real Madrid

Après avoir recruté Antonio Rudiger et Aurélien Tchouameni en tout début de mercato, le club merengue semble être désormais plutôt calme sur le marché des transferts.

En obtenant les signatures du défenseur central Antonio Rüdiger et du milieu de terrain Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid s’est offert deux renforts de poids cet été. Alors que Luka Jovic et Gareth Bale ont quitté le club, le club merengue ne semble pas spécialement pressé de recruter des attaquants et ne devrait plus bouger durant ce mercato estival.

C'est en tout cas le discours de l’entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse lors de la tournée estivale du Real Madrid. "Nous n'allons signer personne d'autre. Nous allons bien comme ça", a-t-il lancé avant d'évoquer le poste de numéro 9 et les recrues. "Nous avons beaucoup d'options pour ce poste. Benzema est le meilleur, mais nous devons comprendre que ce sera une saison étrange avec la Coupe du monde entre les deux. Compte tenu de la qualité d'Eden Hazard, cela pourrait être bien pour nous de le tester là-bas. (...) Les recrues ? Ils vont apporter beaucoup de qualité à l'équipe. Rüdiger est un grand défenseur central qui peut jouer à différents postes et pareil avec Tchouameni au milieu de terrain. Il est jeune mais il joue déjà pour la France. La compétition est la clé du succès Tous les deux sont arrivés aujourd'hui et ils auront besoin de temps pour s'adapter mais pas beaucoup car ils ont beaucoup de qualité."