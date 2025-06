Promesse tenue : un cadre de l'Union Saint-Gilloise prolonge jusqu'en 2029 !

Il l'avait dit avant même le titre de l'Union Saint-Gilloise : Promise David ne comptait pas s'en aller dès cet été. Et il a tenu promesse : le Canadien prolonge jusqu'en 2029 !

Comme après chaque saison depuis la remontée, on se disait que l'Union Saint-Gilloise aurait bien du mal à conserver ses joueurs clefs lors du mercato estival. Et il faut rester lucide : des départs, il y en aura cet été dans l'équipe de Sébastien Pocognoli.

Mais l'USG vient d'envoyer un message fort en annonçant la prolongation de l'un de ses joueurs les plus courtisés. Promise David (23 ans), auteur d'une première saison XXL au Parc Duden (24 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues), prolonge jusqu'en 2029.

Promise David prolonge, comme promis

David était arrivé l'été passé en provenance du Kalju FC, en D1 estonienne, contre 600.000 euros seulement. Une véritable trouvaille, car un an plus tard, l'international canadien en vaut... 11 millions, soit près de 20 fois son prix d'achat.

Viendra un jour, donc, où l'Union fera sauter la banque quand il s'agira de revendre Promise David. Mais ce ne sera pas cet été, et le buteur unioniste l'avait promis avant même le titre remporté et la Ligue des Champions assurée : il resterait une saison de plus.

Une "Promise" tenue, donc, et probablement le choix le plus intelligent à un an de la Coupe du Monde 2026 que le Canadien compte bien disputer à domicile. L'attrait de la Champions League risque également d'aider l'Union à conserver la plupart de ses cadres...