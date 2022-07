Un club de Serie B sur le point d'enrôler un ancien flop de Genk

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Carel Eiting (24 ans) est tout proche de la SPAL, évoluant en Serie B.

D'après ses informations, le SPAL "espère conclure un accord" d'ici ce vendredi. Le milieu de terrain néerlandais devrait arriver mardi prochain.

Recruté l'été dernier à Huddersfield par Genk, Eiting ne se sera jamais imposé chez les Limbourgeois (19 matchs, 1 assist) et était reparti quelques mois plus tard en Angleterre. Il est actuellement libre de tout contrat.

#Calciomercato #SerieB | La #Spal entro domani aspetta per chiudere la trattativa per #Eiting. Domani sarà anche la giornata per il dentro o fuori per #LaMantia https://t.co/3uMFUXqws2