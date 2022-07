Les Rangers, premier col à gravir pour l'Union sur la route de la Ligue des Champions

Sacré morceau pour l'Union Saint-Gilloise. Les hommes de Karel Geraerts défieront le finaliste de la dernière Europa League, les Rangers de Glasgow.

Le retour au premier plan d'un géant

On le sait, en Écosse, il n'y en a que pour deux clubs : le Celtic et les Rangers. Ces deux géants se partagent tous les titres de champion d'Écosse depuis 1986, après deux titres consécutifs d'Aberdeen en 84 et 85. Et de la fin des 80ies à la fin des 90ies, les Glasgow Rangers ont dominé, remportant notamment 9 titres consécutifs de 1989 à 1997. Après encore une décennie durant laquelle les deux clubs de la ville de Glasgow se partageront les titres plus ou moins équitablement, c'est le drame en 2012. Alors que les Gers restent sur trois titres consécutifs (2009, 2010, 2011), ils seront mis en liquidation pour cause de dettes et relégués en D4.

© photonews

Sans surprise, le Celtic asseoit alors sa domination sans partage. Neuf titres consécutifs, comme le rival dans les nineties. Tout un symbole donc quand les Rangers, revenus en 2016 en D1, empêchent le Celtic de dépasser ce record, et reconquièrent le trône en 2021. Un 55e titre de champion, encore trois de plus que les Bhoys. La lutte au sommet du football écossais a repris. Steven Gerrard est l'homme à féliciter pour cette réussite, et son successeur Giovanni Van Bronckhorst avait un sacré costume à remplir.

Pas de titre, mais...

Il échouera dans la course au titre, mais Giovanni Van Bronckhorst n'en a cure : sous sa houlette, les Rangers iront chercher la Coupe d'Écosse et, surtout, une finale européenne. Francfort frustrera les Écossais en finale de l'Europa League, mais le message est clair : les Rangers sont de retour. L'Union Saint-Gilloise est prévenue aussi : ces Rangers veulent désormais retrouver l'élite absolue, la Champions League, et un échec en préliminaires serait une sacrée gifle.

Comme un parfum de Pro League

Voilà quelques années désormais que les Rangers viennent se servir en Belgique au moment de renforcer leur ligne d'attaque. En janvier 2020, Ianis Hagi (23 ans) rejoignait l'Ibrox Stadium, vite suivi l'été suivant de Kemar Roofe. L'été dernier, c'était Fashion Sakala qui débarquait en provenance du KV Ostende et il y a quelques semaines de cela, Rabbi Matondo, qui enchantait nos pelouses la saison passée, venait à son tour renforcer le groupe de Van Bronckhorst. Les qualités de ces joueurs, on les connaît, et Karel Geraerts les connaît bien aussi. Nul doute que cela facilitera l'analyse...

Tavernier ! Une passe dé' !

Mais les hommes à suivre côté Glasgow ne seront pas forcément les "Belgicains" (même si Roofe a signé 16 buts toutes compétitions confondues la saison passée). James Tavernier, le capitaine et back droit prolifique de l'équipe, est le "main man" de cette équipe. Les statistiques du latéral anglais sont stupéfiantes : 58 (!) matchs la saison passée, 18 buts et 17 passes décisives. Kevin De Bruyne n'en rougirait pas. Et pas question de surrégime : en 20-21, Tavernier tournait à 16 passes dé' et 19 buts en 46 rencontres, 15 passes dé' en 46 rencontres la saison d'avant encore. L'un des meilleurs d'Europe à son poste, tout simplement, et un candidat pour une sélection surprise avec l'Angleterre.

Le chaudron d'Ibrox

On espère que l'Union Saint-Gilloise pourra tenir son rang à Den Dreef, pour le match aller (l'occasion de rappeler que les matchs européens ne se tiennent pas au Parc Duden), afin de pouvoir savourer au mieux le match retour. Car quel que soit le résultat final, un match à l'Ibrox Stadium est un moment à part. Certes, il n'y aura pas de Flower of Scotland comme pour les matchs de l'équipe nationale d'Écosse. Mais les supporters des Glasgow Rangers sont mondialement célèbres, comme ceux du rival au trèfle. Les Unionistes qui feront le déplacement vivront un grand moment, et la fête sera belle dans une ville connue pour ses pubs de choix.