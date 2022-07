Officiel : L'AS Monaco envoie deux joueurs au Cercle de Bruges

Ils s'entraînent tous deux avec l'équipe A du Cercle depuis le début de la saison.

Après avoir respectivement rejoint l’AS Monaco en 2017 et 2021 et parfait leurs gammes au sein de La Diagonale, Louis Torres (21 ans – arrière gauche) et Lucas Larade (23 ans – défenseur central) vont poursuivre leur progression au Cercle de Bruges. Torres a signé pour deux saisons, Larade pour une saison avec une option sur une seconde.

"Je suis heureux d'être ici. Le Cercle est un grand pas en avant pour moi. En tant que jeune joueur, mon objectif est de jouer autant que possible et d'aider l'équipe à progresser. Physiquement, j'ai fait beaucoup de progrès pendant la préparation. Ce furent des semaines intenses, mais je suis maintenant pleinement prêt pour le début du championnat", a confié Torres sur le site brugeois;

"Si l'on considère mon parcours jusqu'à aujourd'hui, je suis extrêmement fier de pouvoir franchir cette étape. Tout le dur labeur est récompensé. Je suis très heureux d'être ici et d'avoir cette opportunité. Je suis impatient de montrer au coach et aux supporters ce que je peux faire. La réussite de Boris Popovic et d'Edgaras Utkus m'inspire beaucoup. Ils étaient à notre place la saison dernière et ont réussi. Mon objectif est de faire aussi bien et d'aller à la limite", a souligné Larade.