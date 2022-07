Deux joueurs de plus dans le noyau B de l'Antwerp

Cela sent la fin pour l'ancien de Genk.

Du Côté de l’Antwerp, Mark Van Bommel n’a pas envie de rire. Lorsqu’un joueur ne parvient pas à le convaincre, il l’envoie dans le noyau B. Ce fut déjà le cas pour Lamkel Zé, Dorian Dessoleil, Alexis De Sart ou encore Junior Pius. Bruny Nsimba et Pierre Dwomoh viennent de les rejoindre d’après Het Laatste Nieuws.

Il y a deux ans, le talent Pierre Dwomoh avait quitté Genk pour leGreat Old contre un chèque de 2 millions d’Euros. De plus, cela semble réellement terminé pour lui. "est-ce qu’il peut se chercher un nouveau club ? On peut le dire comme cela", a déclaré Van Bommel ce mercredi en conférence de presse.