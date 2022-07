Muriqi a trouvé un nouveau port d'attache

Le Kosovar a vite oublié son transfert avorté au Club de Bruges.

Vedat Muriqi, qui ne viendra donc pas au Club de Bruges, devrait s’engager dans les prochains jours avec Mallorca d’après Gianluca Di Marzio. Il devrait rejoindre le club de Liga contre un chèque de 9,3 millions d’Euros.

Proche de signer au Club de Bruges, Muriqi n’avait pas rejoint le champion de Belgique à cause de mauvais tests médicaux. La Lazio avait même menacé de porter l’affaire devant la FIFA.

Sous le maillot de la Lazio, Muriqi a disputé 38 rencontres pour un petit but. Il aura été plus efficace avec son équipe nationale du Kosovo et avec le club turc de Fenerbahce.