Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 22/07: Neuer - Januzaj - Alves - Mané - Scamacca - Dendoncker

Gianluca Scamacca, 23 ans, a été l'une des attractions de la saison dernière en Série A. L'attaquant de Sassuolo s'est montré très prolifique en inscrivant 16 buts en championnat, et plusieurs écuries européennes sont désormais à ses trousses. Alors que le Paris Saint-Germain semblait tenir la corde en début de mercato, c'est dorénavant West-Ham qui est passé à l'offensive. Les Hammers ont transmis une offre au club italien selon Sky Sports. L'offre avoisine les 40 M €.

C'est une drôle d'histoire que vient de vivre ce chauffeur de taxi allemand. Alors qu'il transportait Manuel Neuer, le gardien de but du Bayern Munich a oublié dans la voiture son portefeuille contenant 800 €. Le chauffeur, qui a parcouru 120 kilomètres pour rendre l'objet à l'icône du football allemand, n'a reçu "que" un maillot en échange. "Ce cadeau est une plaisanterie. Je ne peux rien faire avec. J'ai 4 enfants à nourrir et j'ai dépensé de l'argent pour lui rendre ce portefeuille. Neuer est un radin !"

Après une excellente saison à Liverpool ornée de 23 buts et de 5 passes décisives toutes compétitions confondues en 51 rencontres, Sadio Mane, qui vient de rejoindre le Bayern Munich, vient d'être élu footballeur africain de la saison. C'est la deuxième fois que le Sénégalais remporte ce prix.

