Jules Koundé, plus que jamais sur le départ

Le latéral du FC Séville est convoité par de nombreux clubs. Sauf surprise, il ne devrait pas rester en Andalousie au terme de ce mercato.

Jules Koundé est l'un des noms qui ressort le plus durant cette fenêtre de transfert estivale. Le latéral français de 23 ans a la cote et est cité à Chelsea et au Barça depuis déjà plusieurs mois.

Selon le journal L'Equipe, le départ de Koundé semble "inéluctable". Le joueur n'a en effet pas été retenu pour participer au stage estival avec son club au Portugal. Il est le seul joueur du noyau à ne pas se rendre à cette deuxième partie de la pré-saison après celle s'étant déroulée en Corée du Sud.

Toujours sur les tablettes de Chelsea, qui a proposé une somme de 64 millions d'euros selon Fabrizio Romano, Koundé serait tout proche de rejoindre le club londonien selon CBS Sport.

Selon Revelo, le Barça serait à l'affut mais n'aurait toujours pas transmis d'offre. Selon les dernières nouvelles et les dires de son président Joan Laporta, le club catalan aurait lâché l'affaire.