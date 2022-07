Un but absolument sensationnel d'Adingra permet à l'Union de prendre un point au Stayen

L'Union a eu du mal à rentrer dans sa rencontre, et il y a eu du déchet, mais un véritable bijou de leur prêt Simon Adingra a sauvé les vice-champions.

L'Union a déjà l'air de rien énormément de choses à prouver dès la première journée de championnat. Après une préparation plutôt tranquille, les choses sérieuses commencent : certes, STVV n'a pas réussi aux vice-champions de Belgique la saison passée. Mais surtout, il va falloir prouver qu'il y a une vie après les exploits. Une vie sans Felice Mazzù, sans Deniz Undav, sans Casper Nielsen. Car à en écouter certains, l'USG jouerait presque le maintien cette saison.

Un peu exagéré, bien sûr. Avec le retour de Senne Lynen dans l'entre-jeu et l'arrivée du talentueux Adingra devant, cette Union n'a pas à rougir, même si le temps dira le rôle qu'elle jouera dans le championnat. À Saint-Trond, elle mettra le pied sur le ballon. Lazare Amani, lui, est toujours là et ses chevauchées sur le flanc gauche font mal ; la frappe de l'Ivoirien passe de peu à côté (12e). Dante Vanzeir aussi est toujours là, même si orphelin d'Undav ; trouvé dans le rectangle, il frappe ensuite sur Schmidt (13e).

Mais STVV a quelques sacrés artistes, loin de l'image défensive que renvoie Hollerbach. Brüls s'offre quelques petits numéros, tout comme l'impressionnant Aboubakary Koita. C'est de la droite, cependant, que vient la banderille : un centre idéal de Hashioka trouve la tête d'Hayashi, qui croise parfaitement (1-0, 22e). L'USG tente de réagir ; une tête de Burgess, puis un beau solo de Vanzeir n'y parviennent cependant pas. Koita, lui, fait le show : une lourde frappe sur coup-franc, sortie par Moris (34e), et un solo de folie qu'il ne peut conclure (42e). Les visiteurs manquent d'impact.

Tout s'inversera en seconde période : l'Union remonte particulièrement bien sur la pelouse, et le STVV paraît complètement à côté de ses pompes. Lazare, homme du match à n'en pas douter, est au four et au moulin, récupère de nombreux ballons et tente plusieurs percées. Les nouvelles recrues, pas en réussite jusque là, illuminent le jeu : Dennis Eckert se retourne et met son homme dans le vent, mais sa frappe passe à côté (62e). Ce ne sera pas le cas du solo absolument fabuleux de Simon Adingra. Monté en puissance au fil du match, l'ailier prêté par Brighton & Hove Albion part des 40 mètres, place un petit pont, deux crochets qui emmènent toute la défense dans le vent et envoie une frappe en poteau rentrant absolument fantastique (76e).

© photonews

L'Union poussera alors pour offrir un retournement digne de la saison passée. Dante Vanzeir frappe dans le petit filet (83e). Les Canaris ne cèderont pas, et espéreront même un exploit : un ultime coup-franc axial juste devant le rectangle signé Brüls, concédé par un Nieuwkoop revenu en urgence, fait trembler Geraerts et ses hommes. En vain : l'USG prend un bon point au Stayen, et a montré de belles qualités en seconde période.