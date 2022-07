Sami Lahssaini : "On sait que ce sera plus compliqué que l'année dernière"

Ce samedi soir, le RFC Seraing a chuté à l'Elindus Arena contre Zulte Waregem (2-0) lors de la première journée de Jupiler Pro League.

"On a tenu tout le match avec un bloc bien organisé. Zulte Waregem a eu besoin de deux phases arrêtées pour mettre deux buts", confie Sami Lahssaini à l'issue de la rencontre. "Le niveau entre les deux équipes était plus ou moins le même. Ils ont mis la pression au début, puis on est rentré tout doucement dans le match. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, malgré un Guillaume (Dietsch) en forme aujourd'hui. On sait que ce sera plus compliqué que l'année dernière, mais l'effectif veut démontrer toutes ses qualités", souligne le milieu de terrain.

Les Métallos ont été inoffensifs ce samedi à l'Elindus Arena. "C'est compliqué de marquer, mais c'est seulement le premier match", précise le joueur prêté par le FC Metz. "Je reviens dans un club que je connais bien et où je retrouve mes marques. Je voulais revenir. D'ailleurs, je devais d'office être de nouveau prêté, mais avec le changement de staff chez les Grenats, ils voulaient avoir à disposition tous les joueurs à la reprise. Cela a mis du temps, mais je suis là et je veux effectuer une saison pleine", conclut Sami Lahssaini.