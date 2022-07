Tissoudali voit grand malgré le nul: "Nous voulons jouer pour le titre"

Le Marocain a déjà fait parler la poudre.

Ce vendredi, Tarik Tissoudali a ouvert son compteur et a donc marqué son premier but du championnat sur la pelouse du Standard. Cependant, La Gantoise n’a pas su rentrer à la maison avec la victoire, après avoir joué près de 75 minutes en supériorité numérique.

La déception est alors d’autant plus grande vu le scénario du match. "Cela fait mal, car nous ne méritions pas de concéder le nul ce vendredi. Nous devons jouer de façon plus mature pour pouvoir remporter ce type de match et ne plus perdre des points. "

La Gantoise avait en effet le match en main, mais dans les dernières secondes, un but de Dussenne est venu tout changer : "Cela s’est joué sur des détails et nous devons analyser tout cela. Nous voulons jouer pour le titre, donc cela doit être meilleur".