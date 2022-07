Une ancienne cible d'Anderlecht file au Portugal (officiel)

James Léa-Siliki (26 ans) quitte définitivement Rennes. De retour d'un prêt à Middlesbrough, le milieu de terrain camerounais a été libéré pour lui permettre de s'engager pour trois années, soit jusqu'en juin 2025, avec le club portugais d'Estoril.

En janvier 2021, il était proche de signer au Sporting d'Anderlecht, mais avait finalement fait volte-face.

[PROS]



Issu de l’Académie et vainqueur de la Coupe de France en 2019, @lsjames95, 113 matchs professionnels en Rouge et Noir, va continuer sa carrière à l'@estorilpraiasad



On te souhaite le meilleur pour la suite James ! 🤝 pic.twitter.com/ZRF13SnvXQ