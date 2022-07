Thomas Müller évoque le départ de Robert Lewandowski : "On ne marquera peut-être pas autant"

Contrairement à l'entraîneur Julian Nagelsmann qui se réjouirait presque du départ du Polonais, l'attaquant s'est montré lucide.

Thomas Müller admet que le secteur offensif du Bayer Munich aura du mal à s’adapter sans Robert Lewandowski. "Bien sûr, on ne sait pas à quoi s'attendre avec le départ d’un joueur qui a toujours marqué entre 30 et 50 buts par saison", a confié l’Allemand au quotidien Bild. Même si c’était inconscient, notre jeu était basé sur le fait de donner le ballon à Lewy. Il n’y avait pas de plan de jeu établi pour lui. Mais quand vous avez un attaquant comme ça dans l’équipe, vous le faites."

"Maintenant les choses vont changer, et il sera passionnant de voir comment notre attaque se développe. L'objectif, c'est de ne pas s'asseoir ici dans six mois en se disant : 'Il nous manque des buts, il y a un problème.' (...) On ne va pas jouer à dix parce qu’il est parti. Il y aura des occasions pour d'autres joueurs. On ne marquera peut-être pas autant, mais ça ne veut pas dire qu’on n’aura pas de réussite en tant qu'équipe", a conclu l’attaquant du Bayern Munich.