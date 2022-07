Christophe Lepoint rassure : "Ce n'est que le premier match, il ne faut pas paniquer"

Ce samedi après-midi, le RFC Seraing s'est incliné à Zulte Waregem (2-0) lors de la première journée de Jupiler Pro League.

Le RFC Seraing a tenu bon durant la première période face aux assauts de Zulte Waregem. Néanmoins, les Métallos ont finalement craqué, et encaissé deux buts sur phase arrêtée. "Nous étions bien défensivement même si Zulte a eu beaucoup d'occasions. Guillaume nous garde bien dans le match jusqu'à la pause", a confié Christophe Lepoint à l'issue de la rencontre. "Toutefois, Zulte mérite sa victoire au vu de leurs opportunités, mais aussi quand on voit que nous n'avons pas eu un seul tir cadré. Ce n'est que le premier match et il ne faut pas paniquer, des renforts vont encore arriver", a souligné le milieu de terrain.

Les Métallos n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les Flandriens. Bossut n'a eu aucun arrêt à effectuer, et a passé une deuxième période très tranquille. "C'est le point négatif, il faut une meilleure construction de balle. Mais, nous savons que c'est notre point faible. Il faut encore améliorer les automatismes et élever le niveau de jeu rapidement car nous ne devons pas rater le début de championnat. Cette saison, il y a trois descendants. Dès lundi, focus sur le match contre Courtrai où nous devrons prendre des points", a prévenu l'ancien joueur de Mouscron et de La Gantoise.