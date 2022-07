Karim Belhocine déjà sous pression : la saison dernière a laissé des traces

Une partie des supporters des Kerels a demandé le départ de Karim Belhocine. Il n'y a pas que la défaite de ce samedi qui est en cause.

Courtrai a bien eu des occasions contre Louvain, mais finalement les hommes de Marc Brys ont pris le dessus et se sont imposés 0-2 au Stade des Éperons d’or. Les supporters locaux ont du coup demandé le départ de Belhocine. La raison ? On est plus proche d’une vieille dispute qu’un coup de sang après une seule défaite.

En effet, après un bon début de saison, l’équipe s’est écroulée : une seule victoire sur les 14 derniers matches lors de l’exercice 2021-2022 et 6 défaites de rang avant les vacances, qui ont du coup été allongées puisque les playoffs 2 se sont envolés. Cette fin de parcours reste en travers de la gorge des supporters.

Du coup, il n’en fallait pas plus pour que la défaite contre OHL n’agace les supporters de Courtrai et mettre la pression sur la direction et le coach. Du coup, le déplacement à Seraing sera important pour l’ancien coach d’Anderlecht.