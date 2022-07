Fiasco du VAR à Westerlo: réunion fructueuse

La Pro League avait découvert que les tribunes du T'Kuipje ne sont pas très hautes.

La Pro League, le professional referee departement de la RBFA, Eleven Sports, Mediapro et toutes les autres parties impliquées dans les services techniques et la production ont eu des discussions constructives aujourd'hui sur le fonctionnement de la VAR.

De nouveaux tests et d'éventuelles adaptations dans le stade du KVC Westerlo seront effectués afin de garantir qu'il sera toujours techniquement possible de tracer une ligne de hors-jeu calibrée pour le VAR.



Il y aura un protocole entre toutes les parties concernées qui rationalisera le fonctionnement et les responsabilités. Toutes les parties se consulteront sur une base mensuelle pour évaluer la coopération, l'affiner et l'anticiper si nécessaire.