Un premier but après un an en Pro League : "J'avais besoin d'une période d'adaptation"

Après une première saison difficile, Alieu Fadera est prêt à montrer de quoi il est capable.

Venu au Gaverbeek il y a une saison, Alieu Fadera a vécu une première saison difficile en Jupiler Pro League. En vingt matches, le Gambien n'a disputé que 815 minutes et n'a pas trouvé le chemin des filets à la moindre reprise. "Ma première saison a été très difficile, mais j'ai beaucoup appris de cette année."

Monté au jeu face à Seraing, le Gambien a inscrit le but du 2-0. "J'avais besoin d'une période d'adaptation et avec l'équipe, cela ne s'était pas passé comme prévu. Je veux tout faire pour aider l'équipe et j'espère faire encore mieux que le week-end dernier. Mon moral est bien meilleur, surtout depuis ce but inscrit."

Venu de Slovaquie, le jeune ailier gauche de 20 ans pourrait être la bonne surprise de Zulte-Waregem cette saison.