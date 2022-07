Christopher Nkunku à nouveau récompensé en Allemagne

Déjà élu joueur de la saison en 2021-2022, Christopher Nkunku a été récompensé par les journalistes allemands cette fois.

Christopher Nkunku (24 ans) a disputé une saison 2021-2022 XXL avec le RB Leipzig. Auteur de 20 buts et 15 assists en 34 matchs de Bundesliga, il avait élu joueur de la saison et vient d'être désigné Joueur de l'année par un jury de 700 journalistes sportifs allemands. Il devance le désormais ex-attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski de six petits points seulement.

Récemment, Nkunku, très convoité et estimé à 80 millions d'euros par Transfermarkt, prolongeait jusqu'en 2026 au RB Leipzig.