Un consultant verrait CDK dans un autre club que Milan : "Ce serait l'erreur de l'année"

Charles De Ketelaere sur le point de quitter le Club de Bruges.

Pour Jan Mulder, le choix de Charles De Ketelaere de rejoindre l'AC Milan n'est pas le bon. Le Néerlandais estime que Leeds aurait été un bien meilleur choix.

Le transfert n'est pas encore bouclé, cependant tout laisse à penser qu'il le sera très bientôt et le choix du Diable Rouge se porte pour l'écurie italienne.

Selon Mulder, CDK se serait parfaitement adapté au style de jeu de Leeds: "Ces dernières années, Leeds a pratiqué le plus beau football du monde sous les ordres de Marcelo Bielsa. Sous la direction de l'Américain Jesse Marsch, arrivé du Red Bull Salzbourg, ils font à peu près aussi bien sur le plan offensif", a evoqué le Néerlandais dans Humo.

De plus, l'ancien joueur d'Anderlecht et de l'Ajax pense que "le football pratiqué en Premier League, où le rythme est effréné et les adversaires plus coriaces, est meilleur et beaucoup plus attrayant que la gloire révolue de la Serie A. Le choix de Charles serait l'erreur de l'année", conclut-il dans sa chronique.