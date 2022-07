Yves Vanderhaeghe respire : "Un peu de confiance avant Charleroi"

Grâce au soutien de ses supporters, le KVO de Vanderhaeghe a enregistré ses trois premiers points.

Ouf de soulagement dans les rangs d'Yves Vanderhaeghe et Ostende, vainqueurs de Malines.

Ces trois points permettent aux Côtiers de lancer leur saison sans attendre : "Quand on voit comment nous avons dû nous battre jusqu'à la fin, on oublie à quel point nous étions bons en première mi-temps. Il y avait une équipe sur le terrain qui était dangereuse. Le 2-0 était absolument mérité. Je suis très soulagé que nous ayons obtenu les trois points car des observateurs nous placent avec les relégués cette saison, dans leurs pronostiques, et nous voulons leur donner tort", a déclaré Yves Vanderhaeghe après la victoire 2-1.

En fin de saison, trois équipes descendront en D1B : "Nous devons faire attention à ne pas nous emballer dans notre enthousiasme. Nous avons gagné et cela va nous donner un peu de confiance avant Charleroi."

La victoire est tombée après une fin de match difficile lors de laquelle les supporters ont joué leur rôle de douzième homme : "Nous avons des supporters fantastiques. Même lorsque nous ne sommes pas aussi performants que nous le devrions, ils restent derrière l'équipe. Ils ont une mentalité fantastique. Cela aide à obtenir le résultat. Merci aux supporters".