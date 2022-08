Didier Lamkel Zé aurait finalement refusé son transfert à Chypre

On pensait la saga terminée pour de bon.

Comme officialisé hier par l'Antwerp, tout semblait indiquer que Didier Lamkel Zé allait signer son contrat avec l'Omonoia Nicosie aujourd'hui.

Mais rien n'est moins sûr désormais car malgré un accord entre l'Antwerp et le club chypriote, Lamkel Zé aurait changé d'avis. Ce dernier aurait refusé de se présenter aux tests médicaux, dernière étape avant la siganture.

Het Nieuwsblad explique que DLZ aurait reçu une offre de dernière minute de... Ferencvaros. Le fait que le club hongrois aurait proposé un salaire plus élevé que l'Omonoia, et que le Camerounais y verrait un plus grand défi seraient les principales raisons de son changement de direction.

Le quotidien indique enfin que l'Antwerp ne verrait pas d'objection, mais l'Omonoia Nicosie ne compte pas en rester là.