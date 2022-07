OFFICIEL : Didier Lamkel Zé quitte l'Antwerp !

Cette fois, c'est un départ définitif.

Voilà, c'est fini. La saga Didier Lamkel Zé à l'Antwerp, entamée en 2018 et émaillée d'un nombre incalculable d'événements surréalistes, s'achève avec le départ officiel du Camerounais pour l'Omonia Nicosie, à Chypre. Un transfert définitif pour Lamkel Zé, auquel il restait encore un an de contrat au Bosuil. La saison passée, Lamkel Zé avait été prêté au Dunajska Streda, puis au FK Khimki et enfin au FC Metz, suite à la guerre en Ukraine qui a permis au joueur de quitter la Russie.

Didier Lamkel Zé, 25 ans, quitte le Great Old sur un bilan de 88 matchs pour 21 buts et 12 assists. Il n'a pas porté le maillot de l'Antwerp la saison passée ; sa dernière apparition avec le Matricule 1 datait du 23 mai 2021, en Playoffs face à Anderlecht.