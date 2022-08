Le RSCA U23 terrasse le Jong Ajax en match de préparation

Le RSCA Futures affrontait le Jong Ajax, un match amical entre deux clubs très proches. La philosophie ajacide s'est vue sur la pelouse, mais les petits gabarits néerlandais ont été bousculés en seconde période par les jeunes de Neerpede.

Les jeunes du RSC Anderlecht - le RSCA Futures, comme il faut désormais les appeler - affrontait ce lundi soir le Jong Ajax, à l'approche de plus en plus proche de la reprise de D1B. Anderlecht recevra en effet Deinze le 14 août prochain, soit dans un peu moins de deux semaines. Mais c'est donc encore une opposition "de jeunes", ce lundi, et avec un onze 100% Neerpede sans joueurs de plus de 23 ans sur la pelouse. Marco Kana, que Mazzù ne jugeait pas fit pour samedi, est bien titulaire.

Le RSCA commence bien avec notamment un Mario Stroeykens omniprésent sur le terrain. Après avoir passé son homme, il alerte le portier ajacide (8e). Mais côté gauche, Bouchouari souffre face aux offensives adverses, notamment de l'intenable Ar'jany Martha. Passé le premier quart d'heure, la possession se fera ajacide : le Jong Ajax est plus propre, plus précis...mais totalement inoffensif. Anderlecht part en contre ; Lucas Stassin enroule de peu à côté, Bouchouari envoie une lourde frappe que le gardien doit sortir (34e).

C'est finalement du duo Michez-Duranville que viendra la solution depuis la gauche, flanc le plus dangereux du RSCA. Julian Duranville sert Lucas Stassin, qui n'a qu'à conclure (42e, 1-0).

Une seconde période en deux temps

A la reprise, il n'y en aura que pour l'Ajax, les sorties de Duranville et Stroeykens déséquilibrant les Futures. Incisifs, les Néerlandais empêchent toute sortie de balle, malgré les courses d'Antoine Colassin monté à la pause avec le feu au ventre. Le jeune Armando Lepage s'offre quelques sorties de défense mais Martha suivra finalement bien un arrêt de Verbruggen pour égaliser. Dans la foulée, Colassin est décisif malgré lui avec une frappe déviée que Michez pousse au fond (74e).

Le RSCA reprend le contrôle, bien plus actif dans ses courses et son pressing quasi-agressif par moments. Antoine Colassin récupère un ballon dans les pieds de la défense ; très nerveux depuis sa montée, il loupe son face-à-face (80e). Rebelote quelques minutes plus tard sur une récupération de Ferrara (84e). Après un nouvel arrêt du portier ajacide, Anderlecht se met enfin à l'abri : Enock Agyei profite d'un bon travail de Lokesa pour faire 3-1 (89e), avant de servir Colassin qui n'a cette fois qu'à la mettre au fond dans les dernières secondes (90e+2, 4-1). Une performance complète des jeunes anderlechtois, titulaires comme réservistes.