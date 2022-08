Gand connait son adversaire en barrages d'Europa League

Les 18 et 25 août, La Gantoise défiera l'Omonia Nicosie, vainqueur de la Coupe de Chypre.

En cas de victoire, ce sera les phases de groupes de l'Europa League pour les Gantois, dont le repêchage direct en Conference League - compétition qu'ils ont d'ailleurs déjà disputée l'année dernière - aurait des airs évidents d'échec.

Europees voetbal is 🔙! In de laatste voorronde van de #UEL nemen we het op tegen Omonoia FC. We starten thuis op 18/8. Ticketinfo volgt!



COBW 🔵⚪ | #kaagent pic.twitter.com/NtUMoCQscP