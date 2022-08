Charles De Ketelaere : "Je ne voulais que rejoindre le Milan AC"

Après des semaines et des semaines de négocaitions, Charles De Ketelaere est un joueur de l'AC Milan. Annoncé en grandes pompes par le champion d'Italie, il est passé par la fameuse première interview, l'occasion pour lui de se présenter aux fans rossoneri.

Charles avait des étoiles dans les yeux. "J'ai toujours rêvé d'être un footballeur professionnel. Jamais je n'aurais imaginé jouer pour un club comme l'AC Milan, et maintenant cela devient une réalité. Je suis très fier."

"J'ai parlé avec Ricky (Massara) et Paolo (Maldini), ils m'ont dit qu'ils croyaient en moi et qu'ils me voulaient au Milan AC. J'ai eu des entretiens avec eux et mes agents étaient en contact avec eux depuis le début de l'année. Je voulais uniquement venir à l'AC Milan. Cela a pris du temps, je suis juste heureux d'être ici."

"Alexis (Saelemaekers) m'a expliqué quel genre de club est Milan et avec Divock (Origi) je n'ai pas encore parlé. Dans l'équipe nationale, Alexis m'a dit beaucoup de choses, comme la passion des fans. Je l'ai félicité quand il a gagné le Scudetto, nous avons un peu parlé".

"J'ai vu quelques matches mais pas tous. Par exemple le derby, que je ne rate jamais. Alexis joue pour Milan et j'ai toujours été intéressé par les résultats et le classement du championnat. Je suis heureux de jouer dans le club qui vient de remporter le Scudetto", a poursuivi De Ketelaere.

CDK a ensuite parlé directement à ses nouveaux fans, lui qui poursuivra sa carrière avec son numéro fétiche, le 90 - le même que Lukaku à l'Inter.

"Je promets que je vais tout donner, à chaque match. J'espère ensuite que je vais gagner des titres. La seule chose que je peux promettre est que je vais tout donner."

"I only wanted to come to AC Milan" 🔴⚫

Charles already bleeds Rossonero in his very first interview 🎥



"Volevo solo venire al Milan" 🎙️

Le prime parole di De Ketelaere in rossonero 🎥#SempreMilan #ReadyToLeaveAMark pic.twitter.com/2MzbqqhVrh